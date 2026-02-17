Il teatro Sannazaro distrutto giallo sulle cause Parla la direttrice Sansone | La manutenzione è stata costante Danni per 70 milioni | la prima stima

Il teatro Sannazaro è stato distrutto da un incendio, probabilmente a causa di un corto circuito che si è verificato durante le operazioni di manutenzione. La direttrice Sansone afferma che i controlli sono stati regolari e che nessuno si aspettava un evento simile. I danni, stimati finora a 70 milioni di euro, riguardano principalmente le strutture di legno e le arredi storici. Laura Sansone descrive la perdita come un vero e proprio lutto per il mondo dello spettacolo.

«Per me è come se fosse un lutto». Laura Sansone, anima e direttrice artistica del Sannazaro, è sconvolta. Con il marito, Salvatore Vanorio, nel pomeriggio di oggi – martedì 17 febbraio – ha partecipato a un vertice in prefettura con il sottosegretario Gianmarco Mazzi che è stato convocato per fare il punto della situazione dopo il rogo che ha distrutto il teatro Sannazaro a Napoli. Presenti al tavolo anche il sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi, e i rappresentanti della Protezione civile regionale. La manutenzione dell’edificio, viene spiegato, è stata costante. Nel 2020 sono stati svolti gli ultimi lavori di ristrutturazione della scena e dei servizi igienici.🔗 Leggi su Open.online

Teatro Sannazaro distrutto da un incendio: danni per 70 milioni di euroUn incendio ha devastato il Teatro Sannazaro, causando danni stimati a 70 milioni di euro.

Teatro Sannazaro distrutto da un incendio: danni stimati per 70 milioni di euroUn incendio ha distrutto il Teatro Sannazaro, provocando danni valutati a circa 70 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.