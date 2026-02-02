Lutto nel rugby di Roma morto per malore Luciano Mazzi Poche ore prima l'addio alla moglie Maura Giammarioli

Lutto nel mondo del rugby romano. Luciano Mazzi, ex finanziere e giocatore di rugby, è morto improvvisamente lo scorso 31 gennaio. Poche ore prima, aveva perso anche la moglie, Maura Giammarioli. La sua scomparsa ha colpito molti appassionati e amici, lasciando un vuoto nel cuore della comunità sportiva e non solo.

