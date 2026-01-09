La nuova collezione Gucci, ispirata a sensualità, teatralità e sprezzatura italiana, reinventa l’eleganza contemporanea. Attraverso gli scatti di Catherine Opie, i protagonisti incarnano la

R itratti in una serie di scatti firmati dalla fotografa Catherine Opie, i protagonisti della nuova campagna Gucci formano una grande famiglia italiana total Gucciness: il cocco di mamma, l’ Incazzata, la gallerista, il cattivo ragazzo e molti altri ancora. Personaggi caricaturali, figli dell’era Demna, sospesi tra sensualità, stravaganza e un’aurea leggermente dark. Già svelata lo scorso settembre come primissimo esordio del designer, la collezione riflette la sua continua ricerca negli archivi e nei codici della Maison, attraversando epoche diverse e anticipando il futuro di Gucci sotto la guida Demna: una famiglia nuova, allargata, fondata su disinvoltura, carattere e codici iconici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sensualità, teatralità e sprezzatura italiana guidano una collezione che reinventa l’eleganza contemporanea e celebra la Gucciness

