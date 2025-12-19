Violenza in strada rabbia e spazi di cura che mancano | cosa accade al San Donato

In un quartiere segnato da violenza e mancanza di spazi di aggregazione, il San Donato si trasforma in un punto di ritrovo e speranza. Tra un biliardino, libri e giochi, offre un rifugio sicuro dove condividere momenti di crescita e confronto. Un bar, una biblioteca e un’aula studio diventano simboli di rinascita, promuovendo un nuovo senso di comunità e solidarietà.

