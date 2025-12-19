Violenza in strada rabbia e spazi di cura che mancano | cosa accade al San Donato
In un quartiere segnato da violenza e mancanza di spazi di aggregazione, il San Donato si trasforma in un punto di ritrovo e speranza. Tra un biliardino, libri e giochi, offre un rifugio sicuro dove condividere momenti di crescita e confronto. Un bar, una biblioteca e un’aula studio diventano simboli di rinascita, promuovendo un nuovo senso di comunità e solidarietà.
Un biliardino, libri, divani, giochi da tavolo, doposcuola. Un bar, una biblioteca, un’aula studio, una sala da biliardo, una palestra popolare. Incastonato tra le case popolari dell’Acer, dal 1945 il Guernelli, il primo circolo Arci fondato nel dopoguerra a Bologna, è un punto di riferimento del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Fuochi in strada, varchi sbarrati. Blocco al porto di Livorno, i sindacati scioperano per Gaza. Cosa accade
Leggi anche: Valentina Romani: in strada ho paura e che rabbia le foto fake. Sulla violenza chi tace è complice
Studentessa stuprata fuori la metro, le donne scendono in strada: Facciamo sentire la nostra rabbia.
Valentina Romani: in strada ho paura e che rabbia le foto fake. Sulla violenza chi tace è complice - Sulla mia pelle non ho subito abusi né relazioni tossiche, ma vivo nella paura e nessuno può più voltarsi dall’altra parte». repubblica.it
Violenza su donne: Terre des Hommes, attraverso gli Spazi Indifesa ascolto e supporto psicologico, legale ed economico a ragazze vulnerabili - L’impegno di Terre des Hommes per la protezione delle ragazze si concretizza in Italia con la creazione di due “Spazi Indifesa” dedicati all’ascolto, alla protezione e alla riattivazione delle risorse ... agensir.it
Violenza in centro, rabbia del sindaco: "Solidali sì, ma con chi si comporta bene" - Ad Abbadia San Salvatore i cittadini non nascondono la crescente intolleranza nei confronti di alcuni dei ... lanazione.it
La violenza non cura la violenza. L’appello di Marco Impagliazzo contro la pena di morte
Una violenza inaudita tra due ragazze giovanissime che si sono picchiate in strada, dinanzi allo stadio di Aversa. Il video finisce sul web - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.