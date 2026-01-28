Orologio dell’Apocalisse 2026 mai così vicini alla fine | perché mancano solo 85 secondi alla mezzanotte

28 gen 2026

Questa notte, il Dottor Strangelove si è affacciato di nuovo: l’Orologio dell’Apocalisse segna ora 85 secondi alla mezzanotte, il punto più vicino alla fine che si ricordi. La minaccia di una catastrofe globale sembra più concreta che mai, e gli esperti sottolineano come le tensioni internazionali e i rischi nucleari continuino a crescere.

Nel 2026 Orologio dell’Apocalisse si è fermato a 85 secondi alla mezzanotte, limite che simboleggia la fine del nostro mondo. A preoccupare sono i rischi nucleari, l’avanzata incontrollata dell'IA e la sempre sottovalutata crisi climatica: tutti elemento che stanno avvicinando l’umanità all’autodistruzione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

