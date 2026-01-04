Allerta meteo gialla in Campania | il nuovo avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per la Campania, valida dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio. L’avviso riguarda diverse zone, tra cui la Piana campana, Napoli, le Isole, l’Area Vesuviana, l’Alto Volturno, il Matese, la Penisola sorrentina-amalfitana e i Monti di Sarno. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie

