Maltempo ciclone in arrivo | allerta gialla della Protezione Civile in Sicilia Calabria e Basilicata e avviso criticità in Sardegna
La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per maltempo in Calabria, Sicilia e Basilicata, mentre in Sardegna sono previste piogge intense e temporali fino a mercoledì. Si invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche previste. La collaborazione e l'attenzione sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti durante questo episodio di maltempo.
Una “complessa area depressionaria” in movimento tra la Penisola Iberica e il Nord-Africa sta per raggiungere l’Italia. L’arrivo di questo ciclone afro-mediterraneo porterà flussi umidi e instabili che investiranno il Meridione e le Isole Maggiori. Le previsioni di maltempo severo hanno attivato la catena di comunicazione delle emergenze attraverso due canali ufficiali distinti. Il Dipartimento nazionale ha diffuso un bollettino che riguarda diverse regioni del Sud. Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata l’allerta gialla per la giornata di domani, domenica 18 gennaio, su tutta la Calabria, su gran parte della Sicilia e sulla Basilicata ionica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
