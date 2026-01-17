Maltempo ciclone in arrivo | allerta gialla della Protezione Civile in Sicilia Calabria e Basilicata e avviso criticità in Sardegna

La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per maltempo in Calabria, Sicilia e Basilicata, mentre in Sardegna sono previste piogge intense e temporali fino a mercoledì. Si invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche previste. La collaborazione e l'attenzione sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti durante questo episodio di maltempo.

+++ ALLERTA #METEO, ALLARME PER IL MEGA-CICLONE IN ARRIVO: CALABRIA E SICILIA SOTTO ASSEDIO PER IL MALTEMPO. VERSO SCUOLE E STRADE CHIUSE PER DUE O TRE GIORNI | DETTAGLI - facebook.com facebook

Maltempo nuova settimana con #ciclone mediterraneo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.