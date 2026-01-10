Incidente mentre guida dopo aver bevuto alcol denunciato un 82enne

A Terracina, due uomini sono stati denunciati dai carabinieri per aver guidato sotto l’effetto di alcool. Tra i soggetti coinvolti, un uomo di 82 anni. L’intervento si è reso necessario a seguito di un incidente, evidenziando l’importanza delle norme sulla sicurezza stradale e i rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza.

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri a Terracina per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. Si tratta di un 31enne e di un 82enne per i quali il provvedimento è scattato all’esito di specifici accertamenti di laboratorio effettuati dopo due incidenti.Si tratta infatti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Cassino, si ribalta con l’auto dopo aver bevuto: 43enne denunciato per guida in stato di ebbrezza Leggi anche: Nusco, guida dopo aver assunto alcol e cocaina: denunciato 27enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alla guida dopo aver bevuto troppi alcolici fa un incidente: denuncia e ritiro della patente; Incidente a Civitavecchia: vettura ribaltata dopo scontro tra automobilisti, due feriti; Incidente mortale a Rastignano: 67enne investita da un'auto; Cassino, si ribalta con l’auto dopo aver bevuto: 43enne denunciato per guida in stato di ebbrezza. Malore in tangenziale: un uomo muore mentre è alla guida - Un incidente si è verificato questa mattina in tangenziale, dopo dopo l’uscita della galleria Telegrafo in direzione Villafranca. letteraemme.it

Ha un malore alla guida e perde il controllo dell’auto: 64enne muore dopo lo schianto contro un palo - Un 64enne colpito da un malore mentre guidava si è schiantato contro un palo. fanpage.it

Arrestato Franco Vacchina, alla guida dell'auto che causò l'incidente in cui morì Matilde Baldi - La sua Porsche centrò ai 200 all'ora la 500 occupata dalla ragazza e guidata dalla madre, ferita. rainews.it

LA FOTO NOTIZIA DELLA NOTTE- MONSERRATO, DONNA “DISTRATTA” ALLA GUIDA BUTTA GIÙ UN PALO DELLA LUCE- Spettacolare incidente questa mattina in via Cesare Cabras, un Mercedes ha superato la rotatoria e si è schiantato sul palo dell’illu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.