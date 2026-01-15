Ischia studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia
A Ischia, quattro studenti sono stati ricoverati dopo aver consumato acqua in bottiglia, accusando sintomi di intossicazione. Le condizioni dei giovani sono attualmente stabili e non preoccupano. L'episodio ha sollevato l'attenzione sulla qualità dell'acqua destinata al consumo, invitando a verifiche e controlli per garantire la sicurezza pubblica.
(Adnkronos) – Bevono acqua in bottiglia, quattro studenti ricoverati per un'intossicazione a Ischia. I giovani sono in condizioni stabili e non destano preoccupazione. Hanno comprato l'acqua in un istituto superiore di Casamicciola Terme. Tutti sono ricoverati al presidio ospedaliero 'Anna Rizzoli' di Lacco Ameno per accertamenti in osservazione. Sul caso sono state avviate le indagini da .
