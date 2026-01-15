Ischia studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia

A Ischia, quattro studenti sono stati ricoverati dopo aver consumato acqua in bottiglia, accusando sintomi di intossicazione. Le condizioni dei giovani sono attualmente stabili e non preoccupano. L'episodio ha sollevato l'attenzione sulla qualità dell'acqua destinata al consumo, invitando a verifiche e controlli per garantire la sicurezza pubblica.

