Ischia studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia

Da periodicodaily.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ischia, quattro studenti sono stati ricoverati dopo aver consumato acqua in bottiglia, accusando sintomi di intossicazione. Le condizioni dei giovani sono attualmente stabili e non preoccupano. L'episodio ha sollevato l'attenzione sulla qualità dell'acqua destinata al consumo, invitando a verifiche e controlli per garantire la sicurezza pubblica.

(Adnkronos) – Bevono acqua in bottiglia, quattro studenti ricoverati per un'intossicazione a Ischia. I giovani sono in condizioni stabili e non destano preoccupazione. Hanno comprato l'acqua in un istituto superiore di Casamicciola Terme. Tutti sono ricoverati al presidio ospedaliero 'Anna Rizzoli' di Lacco Ameno per accertamenti in osservazione. Sul caso sono state avviate le indagini da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Ischia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua minerale: in 4 in ospedale

Leggi anche: Paura a scuola, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia: sospetta intossicazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Migliora il meteo: parziale ripresa dei collegamenti per Ischia, Capri e Procida.

ischia studenti colti maloreIschia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia - Bevono acqua in bottiglia, quattro studenti ricoverati per un'intossicazione a Ischia. adnkronos.com

ischia studenti colti maloreIschia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua minerale: in 4 in ospedale - Quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi in seguito al consumo di acqua minerale in bottiglia, regolarmente sigillata ed acquistata all'interno di ... msn.com

ischia studenti colti maloreIschia, malori dopo aver bevuto acqua minerale a scuola: quattro studenti in ospedale - A Casamicciola Terme quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato improvvisi malori in seguito al consumo di acqua minerale. ilgiornalelocale.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.