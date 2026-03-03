Spazio aereo chiuso per la crisi in Iran gli aeroporti del Golfo coinvolti e cosa fare per i voli cancellati

Gli aeroporti del Golfo sono rimasti chiusi a causa della crisi in Iran, con voli cancellati e tratte deviate. La situazione si è aggravata dopo gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele e le risposte dell’Iran. Le compagnia aeree hanno dovuto adattarsi alle restrizioni, interrompendo temporaneamente le rotte nella regione fino a nuovo avviso. La chiusura dello spazio aereo continua a influenzare il traffico aereo nel Medio Oriente.

Continua in Medio Oriente il blocco dello spazio aereo con voli cancellati, aeroporti bloccati e tratte deviate dopo gli attacchi di USA e Israele e le risposte dell'Iran.

Iran, chiuso lo spazio aereo: quali sono i voli bloccati e gli Stati coinvolti
Il 28 febbraio 2026 sono stati bloccati gli spazi aerei nel Golfo Persico, come conseguenza diretta dell'escalation militare tra Stati Uniti...

Voli cancellati, fino a quando e cosa fare? Lo spazio aereo chiuso sopra Dubai, Abu Dhabi e Doha?
L'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran ha interrotto i voli in tutto il Medio Oriente e oltre, poiché i paesi della regione hanno chiuso...

