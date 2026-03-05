Voli cancellati per la guerra in Iran anche Cipro e Dubai nell’occhio del ciclone | come comportarsi

A causa della guerra in Iran, numerosi voli sono stati cancellati, coinvolgendo anche Cipro e Dubai, che si trovano nel mirino delle restrizioni. Le compagnie aeree hanno interrotto le rotte a causa delle tensioni militari tra Iran, Stati Uniti e Israele, modificando di fatto i programmi di viaggio di milioni di passeggeri. La situazione ha generato disagi e incertezze tra i viaggiatori internazionali.

L’escalation militare tra Iran, Stati Uniti e Israele ha cambiato radicalmente i piani di viaggio di milioni di persone in tutto il mondo. Nel giro di pochi giorni il Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), il ministero degli Esteri britannico, ha aggiornato le proprie linee guida per oltre venti Paesi. Le nuove raccomandazioni non riguardano soltanto le aree direttamente coinvolte nel conflitto, ma anche alcune destinazioni del Mediterraneo orientale che fino a poco tempo fa sembravano lontane dalla crisi. Il quadro che emerge è quello di una regione attraversata da forte instabilità: più di tremila voli cancellati, spazi aerei chiusi e aeroporti temporaneamente fuori servizio, tra cui quelli di Dubai, Abu Dhabi e Kuwait City. 🔗 Leggi su Cultweb.it

