Christopher Nkunku, attaccante del Milan, ha parlato con sincerità in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ha spiegato che non può imitare Modric perché ogni volta che prova a fare determinate mosse, si sposta l’anca. Poi ha sprecato qualche parola su Maignan e Leao, senza nascondere le sue impressioni. Nkunku si è mostrato diretto, senza troppi fronzoli, e ha dato l’idea di essere già concentrato sulle sfide che lo aspettano con il suo nuovo club.

"Luka è super: ha una qualità unica e fa dei lanci di esterno pazzeschi. Se ci provo io, mi si sposta l’anca. Incredibile abbia 40 anni, ma può giocare fino a 45-46". Queste le parole dell'attaccante del Milan Nkunku. Nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' l'ex calciatore del Chelsea ha parlato anche di Leao. Chi è più veloce tra lui e il portoghese? "Sulle distanze lunghe forse Rafa; sulle più corte, forse io", risponde così Nkunku. Poi anche un passaggio sul suo connazionale Mike Maignan. LEGGI ANCHE: Vlahovic, Gabriel Jesus o Kean? Il Milan cerca il bomber. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nkunku: “Modric? Se provo a fare delle cose mi si sposta l’anca. Su Maignan e Leao …”

Approfondimenti su Nkunku Milan

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nkunku Milan

Argomenti discussi: Nkunku: Rabiot è una bestia, Modric può giocare fino a 45-46 anni. E una volta Ibra mi disse...; Nkunku giura amore al Milan: Mai pensato di andare via, se la gente parla pazienza; Il Milan espugna Bologna: 3-0 con Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot; Pagelle Bologna-Milan: Nkunku, altro che Mateta (7,5). Rabiot formidabile (7,5). Modric vale il prezzo del biglietto.

Nkunku: Se provo io i lanci di esterno di Modric, mi si sposta l'anca. Può giocare fino a 46 anniIl mese di gennaio è stato il mese della svolta per Christopher Nkunku che ha visto diverse sliding doors chiudersi e altri aprirsi improvvisamente. Il francese, con forza, ... milannews.it

Milan, Nkunku: Rabiot è una 'bestia', Modric è super. Allegri ha tanta esperienzaChristopher Nkunku parla dei suoi compagni di squadra e non solo. L'attaccante del Milan, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta. tuttomercatoweb.com

#Nkunku: “ #Allegri mi piace. #Modric può giocare fino a 46 anni. Rabiot è una bestia” x.com

Nkunku: “Rabiot è una bestia, Modric può giocare fino a 45-46 anni”. Siete d’accordo con il francese L’attaccante del Milan: “Per me è stato difficile all’inizio, non avevo mai saltato una preparazione, come se un giornalista non preparasse le domand - facebook.com facebook