Mondiale 2026 mai visto un montepremi così alto | 50 milioni solo a chi alza il trofeo

Il Mondiale 2026 segna una svolta storica con un montepremi mai visto prima: 50 milioni di dollari assegnati alla squadra campione. La FIFA ha deciso un premio record, suddiviso tra le nazionali partecipanti e un premio speciale per la vincitrice, che potrà aggiudicarsi fino a 50 milioni. Un investimento senza precedenti che sottolinea l’importanza e il prestigio di questo grande evento calcistico.

Il Consiglio della Fifa, riunito a Doha in occasione della finale della Coppa Intercontinentale, ha approvato le cifre legate al montepremi per il prossimo Mondiale, con numeri mai così alti. Mai prima d'ora l'organismo guidato da Gianni Infantino aveva definito una distribuzione economica così rilevante a favore delle federazioni nazionali. Un Mondiale per super-ricchi: il consiglio della Fifa ha approvato a Doha un contributo finanziario record di 620 milioni di euro da distribuire per i Mondiali 2026.

