Buen Camino di Checco Zalone è il film con l' incasso più alto di sempre ma non il più visto | ne ha 3 davanti

Checco Zalone, con “Buen Camino“, ha polverizzato tutti i record di incassi. Il film è uscito il 25 dicembre 2025. Dopo un mese esatto, ossia al 25 gennaio 2026, ha raggiunto la clamorosa cifra di 73.404.661 euro. Mai nessuna opera era riuscita a ottenere simili numeri. Per il comico pugliese potrebbe però esserci un pizzico di amarezza in quanto “Buen Camino” non è il film più visto di sempre nelle sale italiane. Al momento è addirittura giù dal podio, in quarta posizione. Zalone può comunque consolarsi visto che in questa speciale classica, nella Top 20, è presente con ben 5 titoli. Checco Zalone, record di incassi per "Buen Camino" ma non di presenze in sala I numeri impressionanti di "Il dottor Zivago", "Ultimo tango a Parigi" e "Trinità" Film più visti in Italia negli ultimi 30 anni: la Top 20 Checco Zalone, record di incassi per “Buen Camino” ma non di presenze in sala “Buen Camino” ha battuto ampiamente gli incassi del primo Avatar, quello uscito nel 2009, che al botteghino fece registrare introiti per 68,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

