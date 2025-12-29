Al Bourbon Street il 2026 si apre all' insegna della buona musica | gli appuntamenti live della settimana
Al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel centro storico di Napoli, il 2026 inizia con un programma di eventi live dedicati alla musica. Durante la settimana, gli appassionati potranno ascoltare performance di artisti locali e internazionali, in un’atmosfera intima e accogliente. Un’occasione per trascorrere serate di qualità, condividendo la passione per il jazz e il buon ascolto.
Fine e inizio d'anno all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Martedì 30 dicembre, ultimo appuntamento dell'anno con Marterì Jam. Giovedì 1 gennaio è Swing In con Sergio Carlino e Lorenzo Natale. Venerdì 2 si prosegue con Arturo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
