Un’insegnante è coinvolta in una causa civile dopo aver distribuito caramelle gommose contenenti cannabis a tre bambini durante un’attività di doposcuola. Il più piccolo dei fratelli festeggia il compleanno, mentre la maestra consegna dolci agli studenti. La zia dei bambini ha dichiarato che i piccoli erano molto spaventati dall’accaduto.

Un’insegnante è finita al centro di una causa civile dopo essere stata accusata di aver dato a tre bambini delle caramelle gommose contenenti cannabis durante un’attività di doposcuola. L’episodio, secondo quanto riportato dalla rivista People, sarebbe avvenuto in una scuola elementare della California nella primavera del 2025. Protagonisti della vicenda sono tre fratelli tra gli 8 e gli 11 anni che, dopo aver consumato le caramelle, avrebbero accusato un improvviso malessere. I minori sono stati successivamente accompagnati al pronto soccorso per accertamenti medici e cure legate a una sospetta intossicazione. La ricostruzione emerge da una denuncia civile presentata presso il tribunale della contea di Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il più piccolo di tre fratelli festeggia il compleanno, la maestra dà a tutti caramelle alla cannabis. Lo choc della zia: “Erano davvero terrorizzati”

Articoli correlati

“Volevo un po’ di tempo per me”, mamma riempiva i tre bimbi di caramelle gommose alla cannabisLa scoperta in Usa quando il padre dei tre bimbi di 6, 10 e 11 anni è andato a prenderli dalla ex moglie notando che si comportavano in modo strano.

Giorgia Meloni festeggia il compleanno in Giappone con la figlia, gli auguri di Fratelli d’ItaliaLa presidente del Consiglio si trova in Asia per il bilaterale con la premier nipponica.

GABRIELE E MARTINA MISSY INGANNATI

Una raccolta di contenuti su Il più piccolo di tre fratelli...

Temi più discussi: Era il più piccolo di tutti, mesi dopo la trasformazione del gatto Bedhead lascia tutti senza parole; I piccoli pesci pulitori sono molto più intelligenti di quanto potessimo immaginare, si riconoscono allo specchio e non solo; Scoperti in Patagonia i resti di un piccolo dinosauro di meno di 1 kg: perché è un ritrovamento importante; Il mio trucco libero. Intervista a Thom Walker.

Comune ancora più mini. Morterone dei record. Resta il più piccolo d’ItaliaAttualmente abitano trenta persone: diciotto uomini e dodici donne. Il sindaco: Unirci ad altre realtà significherebbe diventare estrema periferia. msn.com

Morterone (il paese più piccolo d’Italia) resiste: Essere Lilliput la nostra salvezzaTrenta anime all’ombra del Resegone, record italiano. Il primo cittadino Pesenti: fusioni? Non se ne parla ... msn.com

C’erano 8.992 persone sugli spalti dell’Arena Santa Giulia per la partita del turno preliminare tra Stati Uniti e Italia del torneo di Para Ice Hockey dei Giochi di Milano Cortina 2026. Questa cifra è un record per la storia delle Paralimpiadi Invernali e racconta la p - facebook.com facebook

Milan a 60 punti dopo 28 giornate. L'anno scorso erano stati 63 in tutto il campionato x.com