Maestra d’asilo licenziata e incriminata per aver dato caramelle lassative ai bambini | Era stressata e non voleva badare agli alunni

Una maestra di un asilo nido è stata licenziata e denunciata dopo aver somministrato caramelle lassative a tre bambini di meno di due anni. Secondo quanto si apprende, avrebbe agito sotto stress e senza pensarci troppo, nel tentativo di gestire il troppo lavoro. I piccoli sono stati subito portati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. La vicenda ha fatto scalpore tra i genitori, che ora chiedono chiarimenti sulle misure di sicurezza adottate dall’asilo.

A causa del troppo lavoro, una maestra di un asilo nido ha somministrato lassativi ad almeno tre bambini, tutti d’età inferiore ai 2 anni. La storia arriva dall’Illinois, negli Usa, dove una 23enne è stata licenziata in tronco per aver dato ai piccoli delle caramelle gommose lassative. Dopo la somministrazione, la donna telefonava ai genitori degli alunni dicendo loro che i figli non si sentivano bene. La madre di uno dei bimbi ha raccontato alla tv americana Cbs che il figlio era stato mandato a casa dall’asilo nido per diarrea almeno tre volte negli ultimi 2 mesi. I genitori lo avevano sottoposto a visite mediche e avevano provato anche a cambiare latte artificiale, senza ottenere miglioramenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

