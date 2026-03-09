Macron | La Francia non partecipa alla guerra in Medio Oriente

Il presidente francese ha dichiarato che la Francia non sta partecipando al conflitto in Medio Oriente. La precisazione è stata fatta durante un intervento sulla portaerei Charles de Gaulle, che si trova nel Mediterraneo orientale. Macron ha specificato che il paese non è coinvolto nelle operazioni militari nella regione. La dichiarazione è stata rilasciata pubblicamente e riguarda l’assenza di impegni militari francesi nel conflitto attuale.

La Francia non è coinvolta nel conflitto in corso in Medio Oriente. A chiarirlo è stato il presidente Emmanuel Macron, parlando dalla portaerei Charles de Gaulle, impegnata nel Mediterraneo orientale. Il capo dell’Eliseo ha spiegato che il dispiegamento delle forze francesi nella regione ha esclusivamente finalità di protezione e assistenza ai cittadini francesi presenti nell’area. “La Francia non partecipa al conflitto”, ha ribadito Macron, sottolineando che l’obiettivo principale è garantire la sicurezza dei connazionali. Secondo il presidente, nella regione vivono oltre 40 mila cittadini francesi e la presenza militare è stata rafforzata proprio per assicurare eventuali operazioni di evacuazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

