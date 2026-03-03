F1 e MotoGP i rischi legati alla guerra Previste gare in Medio Oriente ad aprile ma si faranno?

Le gare di F1 e MotoGP previste in Medio Oriente ad aprile sono sotto osservazione a causa della situazione di guerra nella regione. Le autorità sportive stanno valutando se mantenere o spostare gli eventi in programma, mentre le squadre e i piloti si preparano ad eventuali cambiamenti di calendario. La tensione e l’instabilità politica stanno influenzando le decisioni ufficiali e le attività sportive programmate.

L’attuale situazione di guerra in Medio Oriente sta cominciando ad avere ripercussioni concrete anche in ambito sportivo. Per esempio, le tappe di Coppa del Mondo di scherma programmate per il 6-8 marzo sono state cancellate dalla Federazione Internazionale. Si temeva che, a causa della chiusura degli spazi aerei nell’area del Golfo Persico, atleti e tecnici non potessero raggiungere le sedi di gara preposte, compresa Padova, oppure non poter fare rientro nei propri Paesi. La F1 e la MotoGP, sport di respiro globale, rischiano di essere pesantemente condizionate dal conflitto armato. Quali sono le prospettive delle due massime categorie motoristiche? Ad alimentare l’incertezza, ci sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che ha affermato come le operazioni militari potrebbero durare almeno un mese. 🔗 Leggi su Oasport.it

