Il presidente francese si è imbarcato sulla portaerei Charles de Gaulle nel Mar Mediterraneo orientale, vicino a Cipro, per una missione legata alla sicurezza delle rotte energetiche nella regione. La visita si è svolta in acque internazionali, con Macron che ha incontrato ufficiali e visitato la nave, senza ulteriori dettagli sulle attività in corso.

Emmanuel Macron ha raggiunto la portaerei Charles de Gaulle nel Mar Mediterraneo orientale, nelle acque vicine a Cipro. Il presidente francese ha incontrato l’equipaggio e il capo dell’esercito Fabien Mandon per discutere di sicurezza marittima. L’obiettivo dichiarato è garantire il passaggio sicuro delle navi mercantili verso i mercati globali. La presenza della flotta navale in questa zona strategica risponde alla necessità di proteggere le rotte energetiche che escono dallo Stretto di Hormuz. Si tratta di una mossa mirata a stabilizzare il flusso di petrolio e gas verso l’economia mondiale. La situazione geopolitica attuale richiede un dispiegamento militare visibile e concreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macron a bordo: sicurezza rotte energetiche nel Mediterraneo

Articoli correlati

Francia, Macron: «Abbordata petroliera russo nel Mediterraneo»A renderlo noto è stato il presidente Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato su X: «Non tollereremo alcuna violazione».

Naufragio nel Mediterraneo: 53 migranti scomparse, due bambini tra le vittime. Emergenza rotte migratorie.Un nuovo, ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la scomparsa di 53 migranti, tra cui due bambini, al largo delle coste della Libia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Macron a bordo sicurezza rotte...

Temi più discussi: Francia, Macron: Aumenteremo il numero di testate nucleari; La Francia è pronta. Ecco cosa manda, cosa è già arrivato e come si difende in medio oriente; I Paesi del Golfo uniti per la difesa dei cieli E gli attacchi iraniani diventano un autogol; Cipro al centro della crisi: Francia, Italia e Grecia preparano uno scudo europeo.

Macron visita portaerei francese nel Mediterraneo orientaleIl presidente francese, Emmanuel Macron, si è recato a bordo della portaerei Charles de Gaulle che si trova insieme alle unità navali d'appoggio nei pressi di Cipro, nel Mar Mediterraneo orientale. Ma ... tg24.sky.it

Il Fatto di domani. Ucraina, Macron: 26 Paesi pronti ad inviare truppe per le garanzie di sicurezza. Ma Italia e Polonia si sfilano. Flotilla, Meloni: Meglio altri ...SUMMIT DEI VOLENTEROSI A PARIGI, MACRON: 26 PAESI PARTECIPERANNO VIA TERRA, MARE O ARIA. SOSTEGNO DEGLI USA. MELONI: L’ITALIA NON INVIERÀ TRUPPE. I volenterosi europei, riuniti in Francia ... ilfattoquotidiano.it

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato di stare preparando con i suoi partner una futura missione "puramente difensiva" per riaprire lo stretto di Hormuz e scortare le navi "dopo la fine della fase piu' calda del conflitto" in Medio Oriente, al fine d - facebook.com facebook

#Iran , #Macron : "Se attaccano #Cipro, attaccano l'Europa". Il presidente francese, durante la visita all'isola, ha annunciato anche una missione difensiva per "scorta" alle navi nello Stretto di #Hormuz x.com