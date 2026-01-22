La Francia ha intercettato una petroliera russa nel Mediterraneo, come comunicato da Emmanuel Macron su X. Il presidente ha sottolineato che Parigi non tollererà alcuna violazione delle normative internazionali, rafforzando così la posizione della Francia sulla sorveglianza e il rispetto delle restrizioni in mare. Questa azione si inserisce nel contesto delle tensioni legate al monitoraggio delle attività nel Mediterraneo e alle sanzioni internazionali.

La Francia ha abbordato una petroliera russa nel Mediterraneo. A renderlo noto è stato il presidente Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato su X, nel quale ha affermato: «Non tollereremo alcuna violazione. Stamattina, la Marina francese ha abbordato una petroliera russa, soggetta a sanzioni internazionali e sospettata di battere una falsa bandiera. L’operazione è stata condotta in alto mare nel Mediterraneo, con l’assistenza di diversi nostri alleati». Macron ha precisato che l’intervento «è stata condotta nel rigoroso rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo» e ha aggiunto che sulla vicenda «è stata avviata un’indagine giudiziaria». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Francia, Macron: «Abbordata petroliera russo nel Mediterraneo»

Macron: "Abbordata nel Mediterraneo una nave della flotta ombra russa". L'operazione condotta "insieme a vari alleati"Questa mattina, la Marina italiana ha abbordato una petroliera russa sospettata di violare sanzioni internazionali e di usare una falsa bandiera.

Leggi anche: Ucraina, l’attacco inedito: “Colpita petroliera russa nel Mediterraneo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Macron: Abbordata nel Mediterraneo una nave della flotta ombra russa. La petroliera Grinch era al largo della SpagnaLo ha annunciato il capo dell'Eliseo negli stessi istanti in cui Volodymur Zelensky interviene al forum di Davos. Nelle scorse settimane anche gli Usa hanno sequestrato alcune petroliere legate a Mosc ... europa.today.it

La Francia sequestra una petroliera flotta ombra russaUna petroliera sospettata di far parte della flotta ombra russa è stata sequestrata dalla Marina francese. Lo ha annunciato il presidente ... iltempo.it

Radio1 Rai. . #Macron È bastato vederli sul volto del presidente francese per trasformarli in oggetto del desiderio del momento. Gli occhiali indossati a #Davos dal capo dell’Eliseo sono diventati virali in poche ore. Sono prodotti in Francia ma di proprietà di un - facebook.com facebook

#Macron È bastato vederli sul volto del presidente francese per trasformarli in oggetto del desiderio del momento. Gli occhiali indossati a #Davos sono diventati virali in poche ore. Sono prodotti in Francia ma di proprietà di un noto gruppo italiano. Titolo sospe x.com