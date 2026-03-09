Maceratese settimana decisiva C’è il delicato match con Termoli

La Maceratese si prepara per una settimana importante, con il match contro il Termoli in programma. La partita, valida per la salvezza, vede i biancorossi affrontare un avversario che ha bisogno di punti per uscire dai playout e che attualmente si trova a tre punti di distanza. La sfida si svolgerà nelle prossime giornate e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre.

Inizia la settimana che porta la Maceratese alla delicata sfida contro il Termoli, uno scontro salvezza che mette in palio punti pesantissimi contro un avversario che vuole uscire dai playout e accusa un distacco di 3 punti dai biancorossi. La società molisana sta attraversando un momento particolare dopo le dimissioni di Fabio Ciarrocchi dalla presidenza della società. Su questo aspetto Giovanni Guadagnuolo, direttore generale del club, ha tranquillizzato l’ambiente e la squadra dicendo che si andrà avanti tranquillamente fino a fine stagione. Tra l’altro è stato manifestato interesse a rilevare il club e una cordata foggiana avrebbe chiesto informazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

