La lotta per conquistare la salvezza | Maceratese decisiva col Termoli

La Maceratese si prepara alla partita casalinga contro il Termoli, in programma il 15 marzo. Alessandro Battisti, ex direttore sportivo del Chieti, ha commentato l'importanza di questa sfida per il team. Nel fine settimana la Serie D osserverà una pausa, in attesa degli impegni della selezione nel torneo di Viareggio. La gara rappresenta un momento chiave nella corsa alla salvezza della squadra.

"Sarà fondamentale per la Maceratese la gara casalinga contro il Termoli". Alessandro Battisti, ex diesse del Chieti, parla del match del 15 marzo, nel fine settimana la D riposa per gli impegni della sua selezione nel torneo di Viareggio. "La partita con i molisani – aggiunge – è da non perdere, vincendola i biancorossi metterebbero un bel mattoncino. Si tratta di uno snodo determinante. La Maceratese come impianto di gioco e rosa è superiore agli avversari, tuttavia Termoli l’ho vista come una squadra aggressiva, capace di mantenere i ritmi alti, ha in panchina un tecnico esperto. Sarà una partita complicata". La squadra di Possanzini è reduce dalla severa lezione di Ancona da dove è tornata a mani vuote e con quattro reti sulle spalle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

