Domenica 8 marzo 2026, l’Air Basket Termoli ha battuto la Vigor Matelica con il punteggio di 74-70. La partita si è conclusa con una vittoria importante per il team di casa, che ha conquistato due punti fondamentali in ottica salvezza. La sfida si è svolta in un clima combattivo e con un finale molto equilibrato.

La vittoria dell’Air Basket Termoli sulla Vigor Matelica, con un finale di 74-70 registrato domenica 8 marzo 2026, segna una tappa cruciale per la salvezza. Nel palazzetto termolese, i locali hanno imposto il proprio gioco in un incontro combattuto fino all’ultimo secondo. L’esito non è stato scontato: nei primi due quarti le squadre si sono scambiate il vantaggio in un crescendo di intensità. Solo dopo l’intervallo lungo i termolesi hanno preso il controllo, chiudendo il terzo periodo sul 55-49. L’ultimo quarto ha una reazione avversaria contenuta grazie alla lucidità dei padroni di casa. Una partita che definisce il destino della stagione. I ritmi iniziali erano elevati e imprevedibili, con continui capovolgimenti del fronte di gioco tra i due schieramenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Air Termoli: vittoria decisiva 74-70 per la salvezza

Leggi anche: La lotta per conquistare la salvezza: "Maceratese, decisiva col Termoli"

Termoli, vittoria chiave a Castelfidardo: 2-1 e salvezza sempre più vicina per i molisani.Il Termoli calcio ha conquistato una vittoria cruciale sul campo del Castelfidardo, imponendosi per 2-1 in una partita combattuta e ricca di emozioni.

Approfondimenti e contenuti su Air Termoli.

Argomenti discussi: La lotta per conquistare la salvezza: Maceratese, decisiva col Termoli.

L'Air Basket Termoli piega il Forlimpopoli 67 a 64 al PalaSabettaI padroni di casa partono forte, si fanno riprendere a pochi minuti dalla sirena, ma alla fine si riportano avanti e salgono a otto punti in classifica Serie B Interregionale. Al PalaSabetta l'Air ... rainews.it

L'Air Termoli batte Pesaro al PalasabettaVittoria importante per l'Air Basket Termoli, che fa sua la sfida salvezza contro il Bramante Pesaro. Al PalaSabetta finisce 69 a 65, al termine di una partita molto equilibrata, e giocata per larghi ... rainews.it