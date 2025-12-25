Incidente alla rotatoria Giunone scontro fra due auto | un ferito

Incidente stradale la notte della vigilia di Natale, all’altezza della rotatoria Giunone, sotto la collina della Valle dei Templi. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto: una Peugeot e una Dacia.Una persona è rimasta ferita in modo non grave. Ingenti i danni riportati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Incidente stradale notte vigilia Natale alla rotonda Giunone: un ferito, danni alle auto.

