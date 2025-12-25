Incidente stradale la notte della vigilia di Natale, all’altezza della rotatoria Giunone, sotto la collina della Valle dei Templi. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto: una Peugeot e una Dacia.Una persona è rimasta ferita in modo non grave. Ingenti i danni riportati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Incidente alla rotatoria Giunone, scontro fra due auto: un ferito

