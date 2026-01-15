Baby boom a Merate | l’anno scorso sono nati 100 piccoli 30 in più del 2024

A Merate, nel 2025 sono nati 100 bambini, segnando un incremento di 30 unità rispetto al 2024 e una crescita rispetto alla media degli anni precedenti. Questo dato evidenzia un lieve aumento delle nascite nella città, riflettendo potenzialmente tendenze demografiche in evoluzione. La crescita numerica rappresenta un elemento di interesse per analizzare le dinamiche sociali e demografiche di Merate nel contesto locale.

Merate, 15 gennaio 2026 – Baby boom a Merate. L'anno scorso in città sono nati 100 bambini, 30 in più del 2024 e una quindicina in più rispetto alla media degli ultimi anni. "Non accadeva dal 2015", commenta entusiasta il sindaco Mattia Salvioni. Ci sono stati poi 628 nuovi arrivi in città, rispetto ai 481 che l'hanno lasciata con un saldo migratorio positivo di 147 cittadini. Nonostante i 186 morti rispetto ai 180 del 2025, i meratesi non sono mai stati così tanti: 15.081 abitanti, cioè 61 in più di fine 2024, quando per la prima volta in assoluto, nonostante la crisi demografica, è stata superata la soglia dei 15mila abitanti.

