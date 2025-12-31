Qui è tornata la cicogna Baby boom e neo residenti Breme in controtendenza

La Lomellina si apre a nuove famiglie e neo residenti, offrendo un'alternativa alla vita urbana. Breme, in controtendenza rispetto ai trend di crescita nelle grandi città, rappresenta un'opportunità per chi cerca un ambiente tranquillo e autentico. Qui, lontano dal caos cittadino, è possibile trovare casa e avviare un progetto di vita in un contesto rurale e accogliente, ideale per chi desidera mettere radici e crescere una famiglia.

Lontanto dalla metropoli e immersi nella campagna della Lomellina. Dove si può trovare casa e decidere di mettere su famiglia. È nettamente in controtendenza il caso di Breme, centro situato nel cuore della Lomellina, che non solo vede aumentare la popolazione per arrivi da fuori ma che registra anche 7 nuovi nati nell’anno che si sta chiudendo. Una sorta di record in una terra nella quale i paesi tendono a spopolarsi soprattutto di giovani che puntano alla grande città per costruirsi un avvenire e in cui il numero delle nascite è ormai in picchiata da anni. Sarà la bellezza e la tranquillità del territorio, ma qui le “cicogne“ passano ancora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

