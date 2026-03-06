Donna travolta e uccisa da un treno a Vigevano l’ipotesi | stava cercando di attraversare i binari

Una donna è stata investita e uccisa da un treno a Vigevano nella serata di ieri, giovedì 5 marzo. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, stava cercando di attraversare i binari al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Pavia, 6 marzo 2026 – Tragedia lungo i binari a Vigevano (provincia di Pavia) nella serata di ieri, giovedì 5 marzo. Una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno intorno alle 21.30 di ieri. L'investimento è accaduto nei pressi del passaggio a livello di via Santa Maria. Polfer (Foto Torres) I soccorsi sul luogo della tragedia Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il treno. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per alcune ore lungo il tratto tra Vigevano (Pavia) e Parona (Pavia). L’ipotesi sulla dinamica La polizia ferroviaria ha avviato accertamenti per stabilire la dinamica e le cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

