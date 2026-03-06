Travolta e uccisa da un treno nel Pavese la donna stava cercando di attraversare i binari | linea interrotta

Una donna è stata investita e uccisa da un treno vicino alla stazione di Vigevano, nel Pavese. La donna stava cercando di attraversare i binari quando è avvenuto l’incidente. La linea ferroviaria è stata immediatamente interrotta e l’area è stata delimitata dalle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.