Travolta e uccisa da un treno nel Pavese la donna stava cercando di attraversare i binari | linea interrotta

Una donna è stata investita e uccisa da un treno vicino alla stazione di Vigevano, nel Pavese. La donna stava cercando di attraversare i binari quando è avvenuto l’incidente. La linea ferroviaria è stata immediatamente interrotta e l’area è stata delimitata dalle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.
Donna travolta e uccisa da un treno a Vigevano, l’ipotesi: stava cercando di attraversare i binariPavia, 6 marzo 2026 – Tragedia lungo i binari a Vigevano (provincia di Pavia) nella serata di ieri, giovedì 5 marzo.
