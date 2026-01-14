Lutto nella polizia morto il superpoliziotto e scrittore casertano Panico

È venuto a mancare Romolo Panico, ex questore e scrittore di Caserta, noto per il suo impegno nella lotta alla criminalità. Durante la sua carriera ha contribuito a importanti operazioni di polizia, tra cui la cattura del latitante Michele D'Alessandro. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il settore e per la comunità, che lo ricorderà per il suo servizio e dedizione.

