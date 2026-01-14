Lutto nella polizia morto il superpoliziotto e scrittore casertano Panico

È venuto a mancare Romolo Panico, ex questore e scrittore di Caserta, noto per il suo impegno nella lotta alla criminalità. Durante la sua carriera ha contribuito a importanti operazioni di polizia, tra cui la cattura del latitante Michele D'Alessandro. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il settore e per la comunità, che lo ricorderà per il suo servizio e dedizione.

Lutto nella Polizia di Stato. E’ morto l’ex questore e scrittore Romolo Panico, di Caserta.Nella sua carriera, Panico ebbe il merito di catturare il boss latitante Michele D'Alessandro, dopo avere stanato il suo rivale, Umberto Mario Imparato, che viveva alla macchia tra i boschi dei Monti. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

