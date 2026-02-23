Sport salernitano a lutto | addio a Matteo Ruggiero il cordoglio

Matteo Ruggiero, figura storica della pallacanestro salernitana, è morto a causa di una grave malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo sportivo locale, dove ha dedicato molti anni alla crescita del settore giovanile. Ruggiero ha allenato numerosi giovani atleti e promosso eventi sportivi nella città. La sua assenza si fa sentire profondamente tra gli appassionati e gli sportivi della regione. La comunità si stringe intorno al ricordo di questa figura fondamentale.

Mondo dello sport a lutto: è spirato Matteo Ruggiero, storico riferimento della pallacanestro salernitana. A esprimere il proprio cordoglio, tra i tanti, anche la Salerno Basket '92: "Il presidente Angela Somma desidera esprimere, a nome di tutto il Salerno Basket 92, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Matteo Ruggiero, autentica leggenda della pallacanestro salernitana. Matteo ha rappresentato una parte importante della storia del basket cittadino, uno dei giocatori più forti che Salerno abbia mai espresso. Con il suo talento, la sua grinta e il suo attaccamento alla maglia, è stato protagonista di stagioni indimenticabili alla storica palestra Senatore, tempio della pallacanestro salernitana e teatro di tante emozioni.

