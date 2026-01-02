Lutto nel mondo forense | addio all’avvocato salernitano Nello Guariniello

La comunità legale di Salerno si stringe nel dolore per la scomparsa dell’avvocato Nello Guariniello, stimato penalista e figura di rilievo nel panorama forense locale. La sua esperienza e professionalità hanno lasciato un segno importante nel settore legale della città, rappresentando un punto di riferimento per colleghi e cittadini.

La città di Salerno piange la scomparsa dell’avvocato Nello Guariniello, penalista di altissimo profilo e figura di riferimento dell’Avvocatura salernitana. Per decenni ha rappresentato un punto fermo nel panorama forense locale, distinguendosi per competenza, rigore professionale e profonda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

