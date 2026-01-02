Lutto nel mondo forense | addio all’avvocato salernitano Nello Guariniello

La comunità legale di Salerno si stringe nel dolore per la scomparsa dell’avvocato Nello Guariniello, stimato penalista e figura di rilievo nel panorama forense locale. La sua esperienza e professionalità hanno lasciato un segno importante nel settore legale della città, rappresentando un punto di riferimento per colleghi e cittadini.

La città di Salerno piange la scomparsa dell’avvocato Nello Guariniello, penalista di altissimo profilo e figura di riferimento dell’Avvocatura salernitana. Per decenni ha rappresentato un punto fermo nel panorama forense locale, distinguendosi per competenza, rigore professionale e profonda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lutto nel mondo forense: addio all’avvocato salernitano Nello Guariniello Leggi anche: Lutto nel mondo animalista salernitano: addio ad Eleonora Melfi Sorrentino Leggi anche: Lutto nel mondo della notte: addio a Carlo Ferrari Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bari piange la scomparsa del Professore Emerito Luigi Di Comite; Fernanda Contri, l'ultimo saluto a Chiavari; Grave lutto in città: addio Carmela, muore noto e stimato giudice; Devastante lutto in Rai: morto improvvisamente il volto storico della tv. Lutto nel mondo dell’avvocatura: addio al “principe del foro” Salvatore Re - Originario di Favara, Re è stato per decenni un punto di riferimento nel panorama giuridico locale e non s ... scrivolibero.it

Addio all’avvocato sannita Nunzio Gagliotti - Il mondo dell’avvocatura sannita è in lutto per la scomparsa dell’avvocato Nunzio Gagliotti, venuto a mancare all’età di 61 anni dopo aver combattuto per circa un mese contro una malattia che lo aveva ... ntr24.tv

Addio a Fernanda Contri, aveva 90 anni - Fu membro del Consiglio superiore della magistratura nel 1986, poi ministra nel governo Ciampi e, dal 1996, membro della Corte Costituzionale ... rainews.it

“È morta, siamo sconvolti”. Lutto improvviso nel mondo dello spettacolo - facebook.com facebook

Lutto nel mondo dell’informazione e della politica x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.