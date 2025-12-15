Lupi incidenti stradali e la paura di denunciare

Negli ultimi anni, i media nazionali hanno evidenziato un aumento degli incidenti stradali legati alla presenza di lupi, suscitando preoccupazioni tra cittadini e autorità. La crescente diffusione di avvistamenti e incontri con questi predatori ha portato a un aumento delle segnalazioni, spesso accompagnate dalla paura di denunciare. Un fenomeno che richiede attenzione e approfondimenti.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – "Lupi, incidenti stradali e la paura di denunciare" I media nazionali riportano con crescente frequenza notizie di incidenti stradali causati dalla presenza dei lupi. La progressiva saturazione dei territori antropizzati, unita a una crescita esponenziale, incontrollata e soprattutto priva di gestione di questi grandi predatori, rende inevitabile l'aumento dei conflitti con l'uomo e, di conseguenza, anche gli incidenti stradali. Lungo la SR71 ne abbiamo segnalati tantissimi, ma rappresentano soltanto una minima parte degli eventi realmente accaduti. Due anni fa, una collisione con due lupi ha provocato gravi conseguenze a un nostro concittadino alla guida di uno scooter. Il branco del Parco fluviale del Taro

Lupo investito sulla Lecce – Gallipoli. Salvato da un concorso di volontari e associazioni - L'investimento è avvenuto ieri a tarda sera sulla statale 101 all'altezza di Lequile. leccenews24.it

In Italia tra il 2019 e il 2023 sono stati trovati 1.639 lupi morti. Non è una stima: è il minimo accertato dalle istituzioni (Io Non Ho Paura del Lupo APS, 2025). Il dato più inquietante La maggior parte muore per incidenti stradali o ferroviari (60%). E potremm - facebook.com facebook