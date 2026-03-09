Lunano sempre più solo Fano resta indietro

In una partita valida per il campionato, Lunano ha ottenuto una vittoria contro Tavullia Valfoglia con il risultato di 1-0. La squadra di Lunano ha schierato in campo Elezaj, Osmani, Giunti, Diomede, Pagniello, Passeri, Ricciotti, Filippucci, Vegliò e altri giocatori. Tavullia Valfoglia, invece, ha visto in campo Elezaj, Osmani, Giunchetti, e altri elementi. Solo il risultato finale ha fatto la differenza.

TAVULLIA VALFOGLIA 0 LUNANO 1 TAVULLIA VALFOGLIA: Elezaj, Osmani (30' st Giunchetti), Giunti, Diomede, Pagniello, Passeri, Ricciotti, Filippucci, Vegliò. Berardi, Cesarini. All. Cicerchia. LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati, Lorenzoni (30' st Marta), Nobili G., Zandri, Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni (35' st Germinale), Franca (30' st Temellini), Bosoi (44' st Bracci). All. Manfredini. Arbitro: Giaccaglia di Jesi. (assistenti Gaspari di Pesaro e Virgini di Ancona) Reti: 2' st Franca. Note: spettatori 500 circa; 44' st espulso Vegliò per proteste; recupero 3' pt e 4' st. Pubblico delle grandi occasioni per un derby di importanza vitale per le due squadre visto che gli ospiti si giocano il primato in classifica e i padroni di casa la salvezza.