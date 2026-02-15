Viva Luka Modric!
Luka Modric ha segnato un gol decisivo, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. La sua rete ha portato il Real Madrid avanti nel finale, lasciando senza parole gli avversari. La partita si è giocata in una serata fredda di febbraio, ma il suo talento ha acceso l’intero stadio.
2026-02-14 13:41:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Minuto 85. Milano sembra destinato a un altro pareggio contro un rivale minore. Allegri rassegnato a quella che si preannunciava come l’ennesima perdita di punti contro una squadra “piccola” – al primo turno, contro la neopromossa, Milano Ha fatto solo due punti in tre partite, grida alla panchina: “Per giocare e vincere le partite servono attributi”. E, in quella stessa azione, emerge: Luca Modric. Come ha detto Rudy Tomjanovich dietro l’anello NBA del 1995: “Mai sottovalutare il cuore di un campione”. È come se quella frase Allegri Quello Modric dall’erba che non poteva sentire, avrebbe attivato il suo orgoglio.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Allegri e l’aneddoto su Luka Modric: “A Cagliari ha sbagliato un passaggio e …”
Allegri ha condiviso un aneddoto su Luka Modric, ricordando un episodio durante una partita a Cagliari in cui il centrocampista croato commise un errore di passaggio.
Luka Modric, più di un’intervista a un campione dentro e fuori dal campo
Luka Modric, campione e uomo di grande esperienza, condivide riflessioni profonde sulla sua carriera e sulla vita sportiva.
Stiamo assistendo a qualcosa di raro. Di prezioso. Vedere Luka Modric in campo non è solo una goduria per i tifosi del Milan, ma per ogni amante del calcio, qualunque sia la squadra del cuore. E poi guardiamolo bene. Ha 40 anni. Quaranta. E corre. E lotta. facebook