“Quando ho visto il documentario” su Eugenia Carfora “mi sono illuminata, ho pensato fosse una bellissima storia di riscatto sociale e generosità. Poi c’era l’energia di questa donna che è coinvolgente e travolgente”. Così a LaPresse Luisa Ranieri in occasione della presentazione della serie tv ‘La preside’, in onda su Rai1 dal 12 gennaio. “Questo è servizio pubblico, è una serie che, seppur molto pop e divertente in tante situazioni, parla di grandi temi come la costruzione del futuro e quindi dei giovani e di cosa significa la scuola come punto di riferimento soprattutto nelle periferie. Quali sono ora i miei prossimi progetti? Non ne ho solo uno ma ho tante idee in testa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Luisa Ranieri: “La preside” è una serie pop che affronta grandi temi

