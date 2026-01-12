Luisa Ranieri presenta La Preside | Il carcere è quello che c’è nella testa Scuola e cultura salvano i giovani
Luisa Ranieri presenta La Preside, la nuova serie Rai in onda da lunedì 12 gennaio su Rai1. La protagonista sottolinea come scuola e cultura possano rappresentare strumenti di riscatto e cambiamento per i giovani. La serie affronta temi di legalità e formazione, evidenziando che il vero carcere si trova nella mente delle persone. Un racconto che invita a riflettere sull’importanza di educazione e crescita personale.
L'attrice protagonista della nuova serie Rai: «Una persona sola può cambiare un destino». Da lunedì 12 gennaio in prima serata su Rai1 La Preside, la nuova serie Rai tra scuola, legalità e riscatto «Il carcere è quello che c'è nella testa»: è una delle frasi chiave pronunciate da Luisa Ranieri nella nuova serie La Preside.
