Luisa Ranieri presenta La Preside | Il carcere è quello che c’è nella testa Scuola e cultura salvano i giovani

Luisa Ranieri presenta La Preside, la nuova serie Rai in onda da lunedì 12 gennaio su Rai1. La protagonista sottolinea come scuola e cultura possano rappresentare strumenti di riscatto e cambiamento per i giovani. La serie affronta temi di legalità e formazione, evidenziando che il vero carcere si trova nella mente delle persone. Un racconto che invita a riflettere sull’importanza di educazione e crescita personale.

Luisa Ranieri fa i complimenti a Sabrina Ferilli per il successo di A Testa Alta “Tra di noi non c’è nessuna competizione con le fiction delle presidi, anzi sono molto contenta. Più si parla di scuola e meglio è. Una non esclude l’altra”. Il confronto a distanza tra - facebook.com facebook

Da stasera su Raiuno la miniserie La preside, "una storia che va raccontata", ha detto Luisa Ranieri, che veste i panni della dirigente scolastica di Caivano, divenuta simbolo. La 'vera preside' Eugenia Carfora: "Servirebbe una scuola dell'obbligo fino a 18 anni x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.