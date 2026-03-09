Luigi Nativi 18 anni | un genio TikTok spento troppo presto

A La Maddalena si è spento Luigi Nativi, un ragazzo di 18 anni conosciuto per i suoi contenuti su TikTok. La notizia ha suscitato attenzione tra gli utenti della piattaforma e nella comunità locale. Nativi era diventato un volto noto tra i giovani per le sue clip e il suo modo di condividere momenti della sua quotidianità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra i follower.

La notizia arriva da La Maddalena, dove si è spento Luigi Nativi, un giovane creator di soli 18 anni noto per la sua presenza su TikTok. Il lutto ha scosso la comunità dei social media, con il padre della famosa Alice Mordenti che ha preso la parola per ricordare il ragazzo come una persona generosa e sempre pronta ad aiutare gli altri senza mai tirarsi indietro davanti alle difficoltà. Un percorso di collaborazione sociale era stato appena avviato tra i due giovani, creando un legame che per il genitore di Alice rappresentava un vero figlio. Un ricordo pieno di luce e generosità. L'atmosfera nel mondo degli influencer italiani si è tinta di tristezza dopo la scomparsa improvvisa di questo diciottenne originario dell'isola.