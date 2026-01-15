Usa monta la protesta contro l’Ice Arrestati anche nativi americani Sioux e Navajo Troppo anche per un noto podcaster Maga | Gestapo

La protesta contro l'Ice negli Stati Uniti si intensifica, evidenziando abusi come l’arresto di quattro nativi americani Sioux e Navajo nel Dakota del Sud. La diffusione delle manifestazioni mette in luce tensioni crescenti e criticità nelle politiche di immigrazione, suscitando reazioni di vario genere. Mentre alcuni commentatori definiscono le azioni di fronte a queste realtà come “gestapo”, la situazione rimane complessa e richiede attenzione e analisi approfondite.

Roma, 15 gennaio 2026 - La protesta contro l'Ice negli Stati Uniti si propaga a macchia d'olio. E non mancano abusi madornali come l'incarcerazione da parte degli agenti di frontiera di 4 uomini appartenenti alla comunità degli Oglala Sioux, residente nel Dakota meridionale, cioè nativi americani. Tre du essi sono stati trasferiti dall'Immigration and Customs Enforcement (Ice) nei centri di detenzione per migranti irregolari. L'arresto risale a venerdì scorso a Minneapolis, durante le proteste anti-Trump, ma i media locali l'hanno reso noto solo oggi. Uno è anche stato il presidente di una delle oltre 500 nazioni tribali riconosciute, Frank Star Comes Out.

“Io sono Renee”, cresce la protesta in tutti gli Usa contro l’ICE e la versione di Kristi Noem di “terrorismo interno” - Nel fine settimana attese oltre mille proteste in tutto il Paese anche per il caso del ferimento di una coppia a Portland. msn.com

Proteste negli Usa per l’uccisione di una donna 37enne a Minneapolis da parte degli agenti dell’Ice: in piazza anche a New York e in altre città - Manifestazioni in varie città americane dopo la morte di Renee Nicole Good, colpita da un agente dell'Ice durante un'operazione anti- ilfattoquotidiano.it

