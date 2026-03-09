A Lugano, un uomo di 27 anni di origini albanesi è stato arrestato e portato in custodia dopo il sequestro di 80 grammi di cocaina. L'operazione, condotta nel Canton Ticino, è stata il risultato di un’indagine specifica sul traffico di droga. I dettagli sull’attività dell’uomo e le circostanze dell’arresto sono stati comunicati dalle autorità locali.

Un cittadino albanese di 27 anni è stato privato della libertà personale nel territorio del Canton Ticino a seguito di un’indagine mirata sul traffico di cocaina. L’operazione, scattata il 5 marzo e resa pubblica oggi, ha portato al sequestro di una ottantina di grammi dello stupefacente e di denaro contante. La misura restrittiva è stata convalidata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, confermando la detenzione dell’indagato in attesa delle prossime fasi processuali. Le autorità hanno individuato l’uomo come figura centrale in una rete distributiva attiva nella regione di Lugano. L’intervento operativo e i reperti sequestrati. Il blitz è nato da un coordinamento stretto tra la Polizia cantonale e la Polizia della Città di Lugano, dimostrando come le forze dell’ordine lavorino in sinergia per smantellare le reti criminali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lugano: 80g di cocaina sequestrati, arrestato un 27enne

