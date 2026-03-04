A Lucca, la situazione resta complicata e il calo di rendimento continua a essere evidente. Dopo le recenti difficoltà, l’attaccante si trova di nuovo sotto i riflettori per le sue prestazioni con il Nottingham. La squadra ha subito un’altra sconfitta, mantenendo l’incertezza sulla sua posizione. La situazione attuale non permette di definire un quadro stabile per il giocatore e il club.

Lorenzo Lucca continua ad essere al centro dell’attenzione per via del suo rendimento negativo, anche in maglia Nottingham. Il centravanti di proprietà del Napoli, è volato in Inghilterra durante la sessione invernale di calciomercato per cercare di rimettersi in careggiata: cosa, però, non successa. Non a caso, è arrivata un’altra batosta dal club inglese. Arrivato dall’Udinese per circa 35 milioni di euro complessivi, Lorenzo Lucca non è riuscito a brillare con la maglia del Napoli. Per questo motivo, a gennaio, è volato in direzione Nottingham per cercare un riscatto. Il club inglese, però, non sembra affatto felice del suo rendimento. Dopo l’esclusione dai titolari nei giorni scorsi contro il Brighton, il centravanti italiano non è stato preso in considerazione neanche per la sfida contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Clamoroso Lucca, non c’è pace e situazione in bilico: altra batosta dal Nottingham!

Lucca verso il Nottingham Forest: il Napoli prepara uno scambio clamorosoArchiviata la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo, il Napoli si prepara per la fondamentale sfida di Champions League in Danimarca contro il...

Leggi anche: Lucca senza pace, pioggia di insulti social dai napoletani dopo gli errori col Nottingham

LUCCA VA IN INGHILTERRA AL NOTTINGHAM

Tutto quello che riguarda Clamoroso Lucca.

Discussioni sull' argomento Clamoroso da Nottingham: Caso Lucca, Pereira lo ha bocciato. Può restare fuori squadra; Cammaroto: Lucca può essere usato dal Napoli come pedina di scambio per Kean! Meret può lasciare, piace a Spalletti; McTominay salta anche Verona-Napoli? Il Mattino: arriva un indizio quasi certo, ecco come sta; Torino, D'Aversa: A Napoli è proibitiva, ma nulla è impossibile: avremo due giorni in meno.

Clamoroso da #Nottingham: "Caso #Lucca, Pereira lo ha bocciato. Può restare fuori squadra" LEGGI QUI areanapoli.it/share/622879/ facebook

LUCCA FUORI ROSA IN PREMIER Scoppia clamorosamente il caso a Nottingham: il calciatore di proprietà azzurra non è stato convocato per Brighton-Forest, ma non sarebbe né infortunato né squalificato Fuori rosa dopo appena due mesi Già negli s x.com