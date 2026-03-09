Lubiana vince | 223 città battute per il titolo 2026

Lubiana ha ottenuto il titolo di Migliore Città Creativa d’Europa per il 2026, superando 223 altre città che hanno partecipato alla selezione. Il riconoscimento è stato attribuito per il suo modo di integrare arte, innovazione e coinvolgimento culturale nel settore del turismo, mostrando una forte capacità di valorizzare gli aspetti creativi della città.

Lubiana ha appena ricevuto il titolo di Migliore Città Creativa d’Europa per il 2026, un riconoscimento che premia la sua capacità unica di fondere arte, innovazione e partecipazione culturale nell’esperienza turistica. La capitale slovena ha superato oltre duecento concorrenti provenienti da ventotto nazioni diverse, distinguendosi per aver fatto della creatività un pilastro strategico dello sviluppo urbano. Il premio è stato assegnato dal Creative Tourism Network durante la tredicesima edizione dei Creative Tourism Awards, un’iniziativa nata nel 2010 con il supporto dell’Unione Europea per celebrare le destinazioni che integrano la cultura nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

