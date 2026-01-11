Daniil Medvedev si aggiudica il titolo all’ATP Brisbane 2026, battendo Brandon Nakashima in finale con un punteggio di 6-2, 7-6(1). La vittoria rappresenta il primo successo stagionale del russo, che conclude il torneo in un’ora e trentasei minuti. Con questa affermazione, Medvedev conferma il suo stato di forma e la sua presenza nel circuito ATP.

Daniil Medvedev completa la sua missione e torna a casa con il primo successo del 2026. Nella finale del torneo ATP 250 di Brisbane il russo, testa di serie numero uno, doma l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 7-6(1) in un’ora e trentasei minuti e vince il titolo. Il numero uno del seeding parte a razzo, strappa il servizio all’avversario due volte in tre giochi e vola sul 3-0 pesante. Lo statunitense si sblocca con il punto del 4-1, manca la palla del 4-2, ma non riesce ad arginare l’azione del rivale che, alla quarta opportunità sigla il 6-2 del parziale di apertura. Il numero tredici del ranking ATP parte meglio anche nella seconda frazione di gioco e firma il break del 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Brisbane 2026, Medvedev completa la sua missione e vince il titolo

Leggi anche: ATP Brisbane 2026: Medvedev-Nakashima nella prima finale d’Australia

Leggi anche: ATP Brisbane 2026, Medvedev favorito principale. In tabellone anche Fonseca e Kyrgios

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

ATP Brisbane 2026, Daniil Medvedev sulla rottura Novak Djokovic-PTPA: Brutta figura dell'associazione, Nole era un co-fondatore; ATP Brisbane: Medvedev, inizio super nel 2026. Lehecka fa suo il derby con Machac; ATP Brisbane 2026: Medvedev batte Tiafoe, Tien sorpreso da Michelsen; ATP Brisbane 2026, Medvedev non si ferma più: rimontato Majchrzak per la semifinale n. 52 in carriera.

ATP Brisbane: Medvedev impeccabile, sconfitto anche Nakashima. È il 22° titolo per il russo - ATP | Il 2026 di Daniil Medvedev inizia col piede giusto. ubitennis.com