Mondiale di freccette 2026 Littler domina la finale e vince il secondo titolo consecutivo

Il Mondiale di freccette 2026 si è concluso con la vittoria di Luke Littler, che ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo nella finalissima all’Alexandra Palace di Londra. La serata ha visto Littler dominare l'incontro, confermando il suo talento e la sua costanza in una delle competizioni più prestigiose del settore. Un risultato che sottolinea la sua crescita e importanza nel panorama internazionale delle freccette.

Londra, 3 gennaio 2026 - Nel tempio dell’ Alexandra Palace, sede del World Darts Championship dal 2008, la serata finale si trasforma in un assolo di Luke "The Nuke" Littler. Il giovane talento classe 2007 non ha avuto pietà per Gian van Veen, che era alla sua prima finale mondiale all'eta di 23 anni. Per Littler si tratta del secondo mondiale vinto consecutivamente: per la prima volta dopo dieci anni, un giocatore riesce a centrare il "back-to-back", impresa che mancava dai trionfi di Gary Anderson, campione del mondo nel 2015 e nel 2016. E tutto questo a soli diciotto anni. Il nativo di Warrington si aggiudica il Sid Waddell Trophy, il trofeo intitolato al grande telecronista inglese, la “Voice of Darts”, oltre al premio di un milione di sterline riservato al campione del mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale di freccette 2026, Littler domina la finale e vince il secondo titolo consecutivo Leggi anche: Mondiale di freccette 2026, la finale Littler - van Veen, orario e dove vederla in TV. Chi vince incassa un montepremi da capogiro Leggi anche: Freccette, Luke Littler domina la finale e si conferma Campione del Mondo per il secondo anno di fila La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Luke Littler ha vinto i Mondiali di freccette, di nuovo; Finale World Darts Championship | Littler - Van Veen in Diretta Streaming | IT; Freccette, Luke Littler si riconferma Campione del Mondo. Montepremi da urlo per il fenomeno inglese; Littler batte Van Veen per mantenere il titolo di campionato mondiale di freccette. Luke Littler ha vinto i Mondiali di freccette, di nuovo - Il diciottenne inglese Luke Littler ha vinto i mondiali di freccette per la seconda volta consecutiva, confermandosi il miglior giocatore al mondo in questo momento. ilpost.it

Dove vedere in tv la finale dei Mondiali di freccette 2026: orario, programma, streaming - Saranno l'inglese Luke Littler ed il neerlandese Gian Van Veen i protagonisti della finale dei Mondiali di freccette 2026, che si terrà nella serata di ... oasport.it

Freccette: Littler vince il secondo mondiale di fila dopo un torneo perfetto - Non c'è partita nella finale del mondiale di freccette, così come non c'è stata partita in tutte le sfide che Luke Littler ha disputato nel corso del torneo. ansa.it

Anche le freccette hanno il loro Messi. Luke Littler ha vinto il secondo Mondiale di fila (3 finali di 3 partecipazioni) distruggendo tutti gli avversari, senza mai vedere in discussione il proprio trionfo. E ora che le freccette hanno superato i confini britannici per pop - facebook.com facebook

Paul Lim a 71 anni diventa il giocatore più anziano a vincere una gara nel campionato mondiale di freccette x.com

