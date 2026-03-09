L' otto marzo è una festa | Dissentiamo dalla norma

L'8 marzo, a Parma, attiviste e partecipanti hanno attraversato la città manifestando contro ciò che definiscono “norma”. La mobilitazione transfemminista ha portato in strada persone che rivendicano libertà, autodeterminazione e diritti, in un gesto di dissenso dichiarato. La manifestazione si è svolta senza incidenti, coinvolgendo diverse realtà del movimento.

Durante la mobilitazione cittadina attiviste e partecipanti hanno denunciato il sistema patriarcale, rivendicando libertà dei corpi e autodeterminazione Un dissenso dichiarato contro ciò che viene definito “norma”. È il messaggio al centro della mobilitazione transfemminista che si è svolta a Parma, dove attiviste e partecipanti hanno attraversato la città per rivendicare libertà, autodeterminazione e diritti. Il corteo ha posto al centro la critica a un sistema ritenuto patriarcale, accusato di imporre silenzio, conformità e riconoscenza alle donne e alle soggettività non conformi. Tra i temi principali della manifestazione la denuncia della violenza strutturale e la contestazione di modelli sociali considerati obbligati, come la famiglia tradizionale, la maternità e la coppia intesa come forma di proprietà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Otto marzo, l'Umbria si mobilita per le donne: dalla politica alle iniziative sul territorio, un coro unito per parità e dirittiLa sindaca Ferdinandi: "La qualità democratica di un Paese si misura nella libertà delle donne".

Leggi anche: Otto marzo a Catania, inaugurata una panchina rossa a Villa Pacini

DONNE CHE HANNO FATTO LA STORIA 8 Marzo, Festa della Donna + Attività Didattica

Altri aggiornamenti su L'otto marzo è una festa Dissentiamo....

Temi più discussi: 8 Marzo 2026: il corteo Dissentiamo dalla norma per i diritti delle donne e delle soggettività marginalizzate; Lotta contro le disuguaglianze, il corteo dell'8 marzo a Parma - Video - Foto; Giornata Internazionale della Donna: il programma degli eventi a Parma; Attacco alle donne: lotto marzo con tante ragioni in più.

Otto marzo, perché in Italia il fiore simbolo della Giornata internazionale della donna è la mimosa e cosa rappresentaLa scelta risale al secondo dopoguerra e si intreccia alla figura di una giovane partigiana e parlamentare italiana ... msn.com

Otto marzo, dalla politica ai sindacati il confronto sulla condizione delle donneMessaggi e riflessioni nel giorno della Giornata internazionale della donna: dal lavoro alla parità salariale, fino alla lotta ai femminicidi. In Sicilia i sindacati richiamano l’attenzione su precari ... msn.com

DISSENTIAMO DALLA NORMA: TUTT IN PIAZZA L'8 MARZO! Durante la giornata internazionale della donna torniamo a occupare le strade della nostra città perché non si tratta fi una festa ma di un grido di rivolta. Ci troviamo alle ore 10.00 in Piazzale Sant - facebook.com facebook