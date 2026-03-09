Nelle ultime estrazioni del Lotto in Lombardia sono stati vinti complessivamente 38.000 euro, con una parte significativa di 11.000 euro a Peschiera. I premi sono stati distribuiti tra diverse schedine nelle giornate di venerdì e sabato, coinvolgendo vari giocatori della regione. La Lombardia ha registrato questa serie di vincite nel corso di due giorni consecutivi.

Una pioggia di premi ha bagnato la Lombardia nelle ultime estrazioni del Lotto, con un totale di 38.000 euro vinti nella regione tra venerdì e sabato. Nel Milanese è stata registrata una vincita specifica da 11.000 euro a Peschiera Borromeo, mentre a Brescia si sono aggiudicati 27.000 euro suddivisi in tre premi da 9.000 ciascuno. L’ultimo concorso nazionale ha distribuito complessivamente 5,9 milioni di euro su tutto il territorio italiano, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a 273 milioni di euro. Questi dati emergono dai concorsi svoltisi nei giorni 6 e 7 marzo, confermando l’impatto economico locale dei giochi pubblici. Il dettaglio delle vincite nel territorio lombardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lotto: 38.000 euro in Lombardia, 11mila a Peschiera

Articoli correlati

Leggi anche: Pioggia di premi in Lombardia al Lotto: vincita di 11mila euro nel Milanese

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 7 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati diciannove 5 da 11mila euroLotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 7 febbraio 2026: su Leggo.

Contenuti utili per approfondire Lotto 38 000 euro in Lombardia 11mila a...

Temi più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 6 marzo: nessun 6 o 5+; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 6 marzo 2026. Numeri vincenti e quote, nessun 6 né 5+; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 6 marzo 2026: ecco tutti i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 6 marzo 2026.

Lotto: a Recanati (MC) vinti 40.100 euroNell’estrazione del Lotto di venerdì 6 marzo si festeggia nelle Marche, dove Recanati, in provincia di Macerata, registra la vincita più alta della giornata: 40.100 euro, ottenuti grazie a un ... pressgiochi.it

Estrazioni di Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalottoEstrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 6 marzo 2026: in palio un jackpot da 130.300.000 euro. In aggiornamento numeri vincenti e quote concorso. agimeg.it

Raddoppio linea Roma-Viterbo, lotto 2: lavori da giugno 2026 con cantieri attivi, modifiche alla viabilità e nuove aree di sosta per pendolari e residenti - facebook.com facebook

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 7 marzo: numeri vincenti e quote x.com