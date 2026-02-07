Questa mattina i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono stati estratti in diretta. Nessun giocatore ha centrato il 6 o il 5+, lasciando il jackpot intatto. Diciannove quote da circa 11mila euro sono state assegnate ai 5 punti. La corsa ai numeri continua, con tanti scommettitori che sperano di centrare la prossima vincita.

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 7 febbraio 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote, con il Superenalotto che – dopo l'ultimo 6 da 35,4 milioni centrato a Desenzano (Brescia) il 22 maggio 2025 – assegna oggi un jackpot di 117,6 milioni di euro. Tutte le ruote del Lotto, i numeri vincenti del concorso del 10eLotto collegato alla stessa estrazione del Lotto, e la sestina vincente del Superenalotto. MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 7 febbraio 2026: i numeri vincenti Estrazioni del 7 febbraio 2026 Nessun 6 né 5+ per il concorso odierno del Superenalotto: centrati ben diciannove 5, che vincono poco più di 11mila euro a testa. 🔗 Leggi su Leggo.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 7 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati diciannove 5 da 11mila euro

Venerdì 6 febbraio 2026, le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto si sono concluse senza grandi vincite.

Ecco i numeri vincenti e le quote delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 13 dicembre 2025.

