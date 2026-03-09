Lotta al glioblastoma progetto per ricostruirlo in 3D e studiarlo con tecniche quantistiche per capire come progredisce

Un nuovo progetto si concentra sulla ricostruzione in 3D del glioblastoma, un tumore cerebrale aggressivo, utilizzando tecniche di imaging avanzate. L’obiettivo è analizzare come si sviluppa e si diffonde, con l’ausilio di strumenti quantistici per approfondire lo studio delle sue caratteristiche. La ricerca coinvolge diversi centri di studio e ha come scopo principale migliorare la comprensione di questa malattia.

(Adnkronos) – Novità nella lotta al glioblastoma. Un progetto punta a creare un modello 3D del tumore cerebrale, riproducendo e modificando anche il microambiente tumorale, per studiare come mai prima come si comporta questa neoplasia ferocissima che ha una sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di appena il 5%; in più, l'obiettivo è studiarlo con tecniche quantistiche in modo da approfondirne ogni aspetto e comportamento.