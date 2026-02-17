Francesco Paolantoni denuncia che il teatro Sannazaro è stato danneggiato a causa di un incendio che ha devastato la struttura lo scorso mese. Il comico e attore napoletano ricorda come il teatro fosse un punto di riferimento per la comunità, un luogo che ogni sera accoglieva decine di spettacoli e artisti locali. La perdita del teatro ha colpito profondamente i residenti, molti dei quali hanno partecipato alle iniziative di riqualificazione previste per il rilancio dello spazio culturale.

Francesco Paolantoni esordisce mettendo sul tavolo tutto il suo dolore: «Era il simbolo del teatro della commedia dell'arte napoletana, siamo tutti veramente sommersi dalla tristezza qui sono con Biagio Izzo e stavamo parlando proprio di questo evento drammatico». La notizia del rogo che ha divorato il Sannazaro ha portato un velo di tristezza anche al Centro di produzione Rai di Napoli dove sono in corso le registrazioni di “Step, stasera tutto è possibile”, che tornerà in onda a partire da lunedì 23 febbraio. Le parole dell’attore napoletano sono dolci e amare allo stesso tempo: «Quello è un luogo dove si recita a contatto con la storia, si sente il profumo dell’arte, del teatro napoletano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Paolantoni: «Il Sannazaro era il teatro di tutti noi. Un progetto per ricostruirlo»

Teatro Sannazaro, l'appello di attori e scrittori: «Attiviamoci per ricostruirlo. Spettacoli in altre città per raccogliere fondi. Chiediamo adesioni esplicite»Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha seguito dall Liguria l'incendio scoppiato all'alba nel Teatro Sannazaro di Napoli, che ha causato danni significativi alla struttura.

Sannazaro distrutto, il sindaco Manfredi: "Pronti a ricostruirlo"L’incendio scoppiato all’alba ha distrutto il teatro Sannazaro, causando danni ingenti alla struttura.

