Zerbin | Napoli il sogno dei sogni quando mi allenavo con Callejon cercavo di studiarlo e capire i suoi movimenti

L’ex calciatore del Napoli Alessio Zerbin, ospite del canale YouTube di Michelangelo Ienco, ha raccontato della sua esperienza in maglia azzurra e dello scudetto vinto nel 2023. Le parole di Zerbin. «Ho iniziato a giocare a calcio perché mi piaceva, non ho mai mollato. Ci ho sempre creduto, ma ho capito che potevo fare davvero questo lavoro al Frosinone, lì ho avuto lo slancio: è arrivata la Nazionale con mister Mancini e la possibilità di andare al Napoli, che è il sogno dei sogni». Lo scudetto vinto: «Emozionante. È stato bello anche per la mia famiglia. Un bel ricordo, al di là di tutto. Vincere lo scudetto a Napoli dopo 33 anni e vivere quello che abbiamo vissuto al mio primo anno in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

